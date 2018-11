Vöhringen Anwohnern gefallendie Pläne nicht

Zwei Bürger hatten schriftliche Einwände erhoben. Offensichtlich werden Einschränkungen der Wohnqualität befürchtet. Einem längeren Gespräch mit der Verwaltung im Vorfeld folgte eine umfangreiche Wortmeldung von Reinhard Harpain bei den Bürgerfragen. "Planer kommen, Planer gehen, doch wir bleiben", stellte er frustriert fest. Er hätte sich "statt schöner CAD-Zeichnungen" eine Rücksprache mit den Anwohnern gewünscht und prangerte an, "was alles schiefgelaufen" sei seit den 1970er-Jahren, vom Verlauf der Umgehungsstraße über die Erschließung der Wohngebiete bis zum Lärmschutzwall, der weitgehend privat erstellt worden sei. Anhand eines Geländeschnitts und den festgelegten Erdgeschosshöhen in den Wohngebieten Scheinten und Neue Wiesen legten Planungsbüro und Verwaltung dar, dass die Neubebauung um etwa 6,5 Meter tiefer liegt als die Bestandsbebauung. Die Abstände zwischen 9,60 und 10,50 Metern seien rund doppelt so groß wie vorgeschrieben. Der Erhalt einer Feldhecke wird den Grundstückskäufern auferlegt und dient neben dem Artenschutz der Abschirmung zwischen den Baugebieten.

Der Gemeinderat billigte letztlich einstimmig den neuen Planentwurf und die Anpassung der örtlichen Bauvorschriften.