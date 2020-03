Vöhringen 64-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war ein 43-Jähriger mit seinem Opel von einem Feldweg auf die Landesstraße eingebogen. Dabei nahm er dem Van des 64-Jährigen die Vorfahrt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel über die Straße geschleudert. Er wurde leicht verletzt. Der 64-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Neben Rettungsdienst und Notarzt war die Feuerwehr Vöhringen mit 14 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf 8000 Euro schätzt. Der Opel-Fahrer wurde leicht verletzt.