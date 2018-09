Vöhrenbach Zwei Südafrikaner stehen am Start

Vöhrenbach. Allerdings setzte sich auch in diesem Jahr der Trend fort, dass von Jahr zu Jahr die Teilnehmerzahlen leicht sinken.

Insgesamt waren 121 Läufer am Start. Der Hauptlauf ging dabei wieder über die Linachtalsperre, wo eine ganze Reihe von Zuschauern das Geschehen verfolgte. Zum zweiten Mal fand dieser Lauf nun am Samstagnachmittag statt wie früher am Sonntag statt. Zum einen hatten die Läufer für diese Verlegung plädiert, zum anderen konnte dadurch, wie sich auch in diesem Jahr wieder zeigte, der Besuch bei der Siegerehrung in der Festhalle deutlich gesteigert werden.

Am Abend reger Betrieb in der Festhalle