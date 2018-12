Vöhrenbach-Urach (sh). Weihnachtliche Musik zum Dreikönigsfest in der Pfarrkirche in Urach: Der gemeinsame Kirchenchor Vöhrenbach und Urach hat sich das Ziel gesetzt, gleichermaßen die Gottesdienste in Vöhrenbach und Urach kirchenmusikalisch zu gestalten. Nachdem das Programm des Kirchenchors beim Festgottesdienst am ersten Weihnachtstag in der Pfarrkirche St. Martin so gut ankam, wird der gemeinsame Kirchenchor unter der Leitung von Isabella Heimpel nun die Vorabendmesse zum Dreikönigsfest am 5. Januar um 19.15 Uhr in der Pfarrkirche Allerheiligen in Urach mit diesen weihnachtlichen Melodien gestalten. Zu hören sind hier unter anderem zwei Choräle aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und vor allem auch wieder das bekannte "Transeamus usque Bethlehem", ein weihnachtliches Werk mit Ursprung wahrscheinlich in Schlesien.