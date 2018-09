Vöhrenbach Unzählige Schätze an Land gezogen

Klein aber oho, so lassen sich charmant die Errungenschaften des Arbeitskreises Stadtgeschichte beschreiben. Mit einem Glas Sekt wurde jetzt in Vöhrenbach auf das 30-jährige Bestehen angestoßen, zurückgeblickt und im kleinen Rahmen gefeiert.

Vöhrenbach. "Wir sind zwar nur eine Unterabteilung der Heimatgilde Frohsinn", stellte der stellvertretende Vorsitzende Markus Schätzle fest, "doch was in den drei Jahrzehnten erreicht wurde, kann sich durchaus sehen lassen".

Damit hatte Schätzle nicht zuviel versprochen, denn seine mit Bildern, Videos und Zahlen untermalte Präsentation untermauerten die Taten. So wurden viele historische Schätze wie mechanische Musikwerke, Uhren und Bilder, alles "Made in Vöhrenbach" gesammelt, gekauft oder ersteigert. Gekauft wurde des weiteren der Christuskopf von Wolfgang Kleiser, der an Ostern in der Stadtkirche zu sehen ist. Möglich wurden die vielen Anschaffungen aber nur, weil viele Freunde und Gönner hinter der Arbeit stehen und bei den teils nicht gerade billigen Projekten großzügige Unterstützung leisten.