Vöhrenbach Umleitungen sorgen für Verwirrung

Vöhrenbach - Gemeinderat Peter Hummel (BWV) sprach in der Sitzung des Gemeinderates ein "Umleitung-Chaos" in der Raumschaft durch verschiedene Straßensperrungen an. Ganz besonders spüre man in Hammereisenbach die Sperrung der B 500. Unzählige Lkw fahren unter anderem sowohl Tag wie Nacht über die Hammereisenbacher "Buckelpiste".