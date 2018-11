Vöhrenbach. Die Alten Herren des Fußballclubs 1926 Vöhrenbach laden zur Ü-30-Party in die untere Festhalle in Vöhrenbach ein. Am Samstag, 17. November, ab 21 Uhr legen DJ Manne und Dieter die passende Musik auf. Der Eintritt kostet vier Euro.