Vöhrenbach Tiere werden aktiv

Gerade in Langenbach führe dies zu einer Hochwassergefahr. Die teilweise auch bewirtschaften Wiesen werden überflutet, die Talaue stehe unter Wasser, und es sei absehbar, wann auch dort liegende Anwesen durch die Überflutung gefährdet werden. Die Biberbeauftragte solle sich einmal direkt zu diesen Problemen äußern.

Bürgermeister Robert Strumberger ist überzeugt, dass man diese Entwicklungen in der Tierwelt nicht im Griff habe, weshalb die Biber-Beauftragte in den Gemeinderat eingeladen werden sollte. Das betreffe am Ende nicht nur den Biber, auch die Wildschweine werden zunehmend ein Problem und es ist eine Frage der Zeit, bis man hier auch über den Wolf diskutiert.

Ein ähnliches Problem, so Susanne Dorer, gebe es schon seit langem mit den Rehen auf dem Friedhof, die sich aktuell wieder häufig hier aufhalten und für Schäden sorgen. Fred Heinze vom der Bauverwaltung machte deutlich, dass man hier schon manches versucht habe, aber ohne Erfolg. Nach seiner Einschätzung sollte hier vor allem hinter dem Friedhof einmal ganz gezielt gejagt werden.