Vöhrenbach Spielplatz erfährt Unterstützung

Bei der neuerlichen Spendenübergabe bedankte sich Bürgermeister Robert Strumberger bei allen Unterstützern. Strumberger bedankte sich auch bei der stellvertretenden Leiterin der Haupt- und Bauverwaltung, Angela Klein, die seitens der Stadt die verschiedenen Angelegenheiten koordiniert.

Erste Arbeiten beim Spielplatz sind im Gange. Markus Kaltenbach hat mit seinem Bagger den Platz für das erste neue Spielgerät vorbereitet, damit die Fundamente erstellt werden können. Davor hatte die Fastnachtsgruppe Schinzele-Maube den Altbestand des Spielplatzes abgebaut. Das neue Spielgerät nennt sich Vier-Turm-Spielanlage und kostet rund 13 000 Euro. Dazu fallen noch Kosten für Nebenarbeiten an. Für die Kinder bis drei Jahre stehen dann eine Vielzahl an Aktivitäten und Herausforderungen bereit. So hat die Spielanlage unter anderem eine Hängebrücke, Tunnel, Rutsche und Sprachrohre. Zusätzliche Spielgeräte werden noch mit der Josef-Hebting-Schule besprochen. Damit auch diese angeschafft werden können, sind weitere Spenden willkommen. Die Stadt Vöhrenbach hat hierfür ein Konto eingerichtet. Weitere Informationen hierzu gibt das Rathaus.