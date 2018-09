Vöhrenbach (sh). Hoch hinaus ging es für die Mitglieder des Kirchenchores Vöhrenbach-Urach bei ihrem diesjährigen Vereinsausflug: Die Fahrt mit einer Bergbahn und ein Baumwipfelpfad standen auf dem Programm. Bei der Abfahrt der rund 40 Gäste aus Vöhrenbach herrschte dabei eine gewisse Spannung, denn außer der Vorsitzenden Ursula Kienzler wusste niemand wo es tatsächlich hingeht. Diese "Fahrt ins Blaue" führte zuerst einmal auf die Autobahn Richtung Norden. Als Ziel vermutet wurde hier zuerst einmal der Rottweiler Thyssen-Turm oder dann später, entsprechend der Wegweiser, das Kloster Hirsau. Schließlich kam man in Bad Wildbad an. Nach einem Marsch durch die Stadt gab es erst einmal eine Pause in einem Café, wo man sich noch etwas stärken konnte, bevor es mit der Bergbahn, einer Standseilbahn, auf den Sommerberg hinaufging. Bei dem sommerlichen Wetter waren der Sommerberg und seine verschiedenen Angebote an diesem Wochenende stark gefragt, überall herrschte reger Betrieb. Und hier auf dem Sommerberg machte man sich dann auf zum Baumwipfelpfad. Auf der Höhe der umgebenden Baumwipfel, bis zu 20 Meter über dem Boden, konnte man auf einem Pfad durch den Wald gehen und dabei auch die eine und andere Information über den Schwarzwald erhalten. Auch der Ausblick war von dieser Höhe aus natürlich einzigartig. Zwischendurch gab es immer wieder besondere Erlebnis-Stationen, wo es über schwankende Bretter oder schwingende Seile ging. Allerdings machten nicht alle Chormitglieder von diesen Erlebnis-Angeboten Gebrauch. Am Ende des Weges stand dann der 40 Meter hohe hölzerne Aussichtsturm, der ebenfalls über einen schrägen Weg mit geringem Anstieg bestiegen werden konnte. Nach der Talfahrt mit der Bergbahn ging es wieder Richtung Heimat, wo im Gasthaus Ochsen in Vöhrenbach noch ein gemütlicher Abschluss gefeiert wurde.