21 Tage Vollgas waren nötig, um die Küche des "Ochsen" in Vöhrenbach auf Vordermann zu bringen. Nach gewisser Wartezeit war am Freitag Gelegenheit, mit einem "Tag der offenen Küche" die neuen Errungenschaften einem breiten Publikum zu präsentieren. Chef Klaus Ketterer (Mitte) erläuterte den Gästen die wertvollen Küchengeräte. Viele Gäste kamen zur Party, darunter auch Pfarrer Martin Schäuble. Es gab zu trinken, was das Herz begehrte, und pikante Leckereien sorgten für Gaumenkitzel. Am Abend waren die beteiligten Firmen zum Handwerkervesper eingeladen. Foto: Kouba