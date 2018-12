Vöhrenbach Möbel-Hohbach schließt seine Türen

Jetzt st eht für ihn die geordnete Abwicklung der Aufträge im Vordergrund. Ab dem 27. Dezember beginne der offizielle Räumungsverkauf. "Das meiste wird bis Ende März verkauft sein", nimmt er an. Bis alle Aufträge abgewickelt seien, werde es aber voraussichtlich Ende 2019. Er betont, dass alles "sorgfältig" erledigt werde. "Selbstverständlich werden wir alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche erfüllen", unterstreicht Hoffmann, dass seine Kunden auch über 2019 hinaus einen Ansprechpartner haben.

Das Einrichtungshaus Hohbach zeichnet sich durch seine Qualität aus und die Möglichkeit, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Wobei der Standort in Vöhrenbach durchaus auch eine Herausforderung für Hoffmann dargestellt hat. Um die Kunden aus der Umgebung in den Schwarzwald nach Vöhrenbach zu bringen, galt es, sich auf einem hart umkämpften Markt zu behaupten, besser zu sein, beschreibt er die Rahmenbedingungen. Das Unternehmen habe diese Herausforderung erfolgreich gemeistert. Das erfodere aber hohes Engagement, auch und gerade von der Geschäftsführung. Er räumt ein, dass er nach einem Nachfolger für Hohbach gesucht habe, aber nicht mit dem gewünschten Erfolg.

Die Firmengeschichte von Hohbach reicht weit zurück. 1897 wurde die Möbel-Fabrik Willmann in der Nähe des Vöhrenbacher Bahnhofs gebaut. 1932 kaufte Erich Hohbach von Bad Cannstatt die Möbelfabrik und gründete die Erich Hohbach GmbH & Co. KG. Während des Zweiten Weltkriegs musste die Möbelfabrik für Rüstungszwecke Munitionskisten und Flugzeugteile aus Sperrholz bauen. 1946, also nach dem Krieg, wurde die Firma ein Reparationsbetrieb. Zur Wiedergutmachung wurden zusammen mit der Firma Amann Baracken und danach Schlafzimmer für die Franzosen gebaut. Jeder Arbeiter erhielt zusätzlich zum Lohn von den Franzosen zwei Liter Wein, 160 Zigaretten und 30 Zigarren im Monat. Und jeden Morgen um 9 Uhr bekam jeder Arbeiter eine warme Suppe. 1960 eröffnete Erich Hohbach in den Gebäuden der ehemaligen Möbelfabrik ein Möbelgroßhandelsgeschäft. Gegen Ende der 1970er Jahre übernahm der Sohn Peter Hohbach die Geschäftsführung. 1980 wurde Peter Hoffmann, der jetzige geschäftsführende Gesellschafter, bei Hohbach eingestellt. Im selben Jahr verstarb der Firmengründer Erich Hohbach.

1989 übernahm Peter Hoffmann von Peter Hohbach Geschäftsanteile und führte einige Jahre zusammen mit Peter Hohbach die Geschäfte. Das Unternehmen etablierte sich als Möbelhaus mit herausragender Beratungsqualität und bestem Service. 1995 übernahm Peter Hoffmann das Unternehmen und führte alleinverantwortlich die Geschäfte. Im gleichen Jahr eröffnete er mit einem Mitgesellschafter den Robin Hood SB Markt in Donaueschingen. Die strategische Idee bestand darin, mit dem Robin Hood Markt die Ersteinrichter anzusprechen und mit Möbel Hohbach das anspruchsvollere Klientel zu bedienen. Hoffmann gab seine Gesellschaftsanteile vor drei Jahren an den Mitgesellschafter ab. 1998 übernahm Nicolas King Hohbach-Geschäftsanteile von Peter Hoffmann. In den kommenden Jahren arbeiteten Hoffmann und King eng zusammen in der Geschäftsführung. 2014 verließ King das Unternehmen. 2018 entschließt sich Peter Hoffmann zur Schließung des Betriebs, die 2019 umgesetzt werden soll.