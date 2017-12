Vöhrenbach Mit Händen und Füßen kommuniziert

Vöhrenbach. Eingeladen wurde die Stadtkapelle von der Harmonie de Morteau, mit welcher sie am WWochenende ein Doppelkonzert spielte. Für die Musiker der Stadtkapelle war es ein besonderes Wochenende. Im Vorfeld war klar, dass bei dieser Konzertreise nicht nur das musikalische sondern auch die Kameradschaft zwischen den beiden Vereinen im Vordergrund steht. Die Begrüßung durch den Vorstand der Harmonie de Morteau, Constant Meunier erfolgte sowohl in französisch als auch in deutsch. Während eines Sektempfanges konnten erste Kontakte geknüpft werden.

Das Konzert am Abend wurde von der Harmonie de Morteau eröffnet. Die Stadtkapelle spielte dann im zweiten Teil eine Auswahl an Stücken, welche sie auch an ihrem Jahreskonzert am 13. Januar darbieten wird.

Für eine positive Überraschung bei allen Konzertgästen sorgte die Begrüßung durch den Vorstand Ferdinand Möller und die Ansage der einzelnen Titel durch Monika Schätzle, da diese auf französisch erfolgten. Nach dem Konzert gaben sich alle Musiker der beiden Kapellen Mühe, die vorhandene Sprachbarriere zu überwinden und so wurde französisch, deutsch, englisch und auch mit Händen und Füßen mit einander kommuniziert.