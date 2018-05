Vöhrenbach Maiandacht auf dem Lindenberg mit neuer Leiterin

Schon mehrfach kam der Chor Urach im Mai auf den Lindenberg. Seit der Kooperation der beiden Singgemeinschaften fährt man gemeinsam. Gehalten wurde die Andacht in diesem Jahr von Pfarrer Martin Schäuble aus Vöhrenbach.

Bei dem gut besuchten Gottesdienst zeigte sich Pfarrer Martin Schäuble sehr erleichtert, dass der plötzlich notwendig gewordene Chorleiterwechsel so reibungslos vonstatten gegangen sei. Trotz dieses Wechsel habe der gemeinsame Kirchenchor nach nur zwei Proben mit der neuen Chorleiterin Isabella Heimpel aus Furtwangen bereits wieder diese Maiandacht feiern können.

Isabella Heimpel hatte ihre musikalische Laufbahn in Jugendjahren beim Kirchenchor Vöhrenbach begonnen und auch in den letzten Jahren immer wieder den Chor bei Gottesdiensten an der Orgel begleitet. Der Gottesdienst auf dem Lindenberg war dabei gut besucht, auch eine ganze Reihe von Gläubigen aus der Seelsorgeeinheit Bregtal waren aus diesem Anlass auf den Lindenberg gekommen. Unter anderem sang der Chor hier das "Ave Verum" und "Sancta Maria". Nach Ende des Gottesdienstes gab es sogar noch einen kleinen Applaus für den Kirchenchor Vöhrenbach-Urach, der anschließend im Gasthaus Hirschen einkehrte.