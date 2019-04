Vöhrenbach "Langweilig wird es uns hier nicht"

Doch wie kam es überhaupt zu der Idee? "Immer wenn wir über Weihnachten Urlaub auf den Philippinen verbrachten, verstärkte sich unser Traum, dort irgendwann einmal ein eigenes Resort zu betreiben", erinnert sich Uwe Mangold, der damals noch in Vöhrenbach wohnte. Seitdem hat sich viel getan. Mangold: "Im Prinzip sind wir seit fünf Jahren am Bauen. Erst neulich haben wir die letzten verbleibenden Gebäude des Vorgängers abgerissen."

In den vergangenen Jahren wurden nach und nach im Bereich "Europe" insgesamt elf Bungalows mit europäischen Standard errichtet, die allesamt Namen von europäischen Ländern tragen. Hier würden laut den Mangolds zum einen ausländische Gäste, welche über mehrere Wochen hinweg im Mangold Resort ihren Urlaub verbringen, übernachten. Zum anderen kämen einheimische Gäste, welche meistens ein oder zwei Nächte blieben.

Hauptsächlich für Tagesgäste ausgerichtet

Das Großprojekt im vergangenen Jahr sei die Errichtung eines 90 Quadratmeter großen Sanitärgebäudes gewesen, in welchem Umkleidekabinen, Toiletten und ausreichend Duschen im Außenbereich geschaffen wurden.

"Unser Resort ist hauptsächlich auf Filipino-Besucher ausgerichtet, teilweise für Übernachtungen, hauptsächlich aber für Tagesgäste, die hier mit Familie, Kollegen oder Freunden ihren Tag genießen", so das Ehepaar.

Spricht man nur von Tagesbesuchern, so liegt das Fassungsvermögen des Mangold Resort mit den momentan zur Verfügung stehenden Cottages nach eigenen Angaben bei etwa 500 Besuchern. Mittlerweile würden darüber hinaus auch 30 Betten zur Verfügung stehen.

Das ist aber noch nicht alles. Anfang des Jahres wurde der neue Bereich "Asia" angegangen, im den kleinere Häuser entstehen. Bis Ende des Jahres soll ein zweigeschössiger Bau mit weiteren Übernachtungsmöglichkeiten realisiert werden. Eine besondere Erfahrung sei darüber hinaus das neue "Official Mangold Resort Video" gewesen – an sieben Drehtagen entstanden über 1800 Videoaufnahmen, aus denen ein Werbefilm erstellt wurde. "Das war spannend und aufregend", berichten sie.

Bis das Mangold Resort komplett nach den Vorstellungen des Ehepaares fertiggestellt sein wird, werden allerdings noch ein paar Jahre vergehen. Uwe Mangold: "Erfahrungsgemäß ist es wichtig, bedacht mit Bauvorhaben vorzugehen. Wir bauen das Resort aus, um den Anforderungen der Kunden zu entsprechen. Auch ist es nicht gesund, zu schnell zu wachsen. Wir werden deshalb unser Team nicht verstärken, sondern mit Bedacht weiter erweitern." Nach dem derzeitigen Stand und vorausgesetzt, dass die Einnahmen stabil bleiben, spricht das Ehepaar von weiteren drei Jahren.

Im vergangenen November konnten nochmals weitere 1000 Quadratmeter Nachbarland erworben werden. "Langweilig wird es uns hier bestimmt nicht", erklären sie lächelnd. Doch auch die Heimat wird Uwe Mangold nicht vergessen. Das Ehepaar verbringt in den Regenmonaten von Juli bis September seinen Urlaub in Vöhrenbach und erfreut sich in dieser Zeit an den schönen Seiten des Schwarzwaldes.