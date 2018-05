Vöhrenbach Kunst des Wartens thematisiert

Vöhrenbach. Eine Woche zuvor waren bereits in Furtwangen zehn Jugendliche konfirmiert worden (wir berichteten). Am Sonntag waren es nun zwei weitere Jugendliche aus der evangelischen Kirchengemeinde Bregtal, die in der Vöhrenbacher Pfarrkirche durch Pfarrer Lutz Bauer konfirmiert wurden. Die Vorbereitung hatten die Jugendlichen der ganzen Kirchengemeinde gemeinsam durchgeführt. Bereits in der Woche zuvor hatte Pfarrer Bauer betont, dass diese Gruppe besonders gut harmoniert habe.

Ein Thema im Gottesdienst am Sonntag war eine Frage, welche die Jugendlichen im Konfirmandengespräch im Vorabend-Gottesdienst aufgeworfen hatten: Warum vergibt uns Gott eigentlich? Und dieses Thema griff Pfarrer Bauer am Sonntag auf. Er erläuterte, dass Gott vergebe, weil er liebe. Und deshalb könnten das nun auch die Menschen untereinander. Ein Problem sei allerdings die Situation, wenn Menschen so verletzt seien, dass sie nicht mehr miteinander reden. A

uf die Frage, was man hier tun könne, hatten die Jugendlichen eine Antwort: warten. Aus der Gemeinde kam aber ein weiterer Zuruf: beten.