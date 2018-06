Vöhrenbach Kunden schätzen kleinen Landmarkt

Wie läuft’s beim Galli, dem jetzigen Hammereisenbacher Landmarkt? Dieser Frage gingen Bürgermeister Robert Strumberger und die stellvertretende Hauptamtsleiterin Angela Klein nach.

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Vor Ort im Geschäft traf man sich mit Betreiber Andreas Würthner, Ortsvorsteher Peter Hummel und der Vermieterfamilie Detlef Schuler. "Wir sind durchaus zufrieden", lautete Würthners Antwort. Strumberger registrierte mit Genugtuung diese Bilanz nach einem halben Jahr. Der Bürgermeister ging nochmals kurz auf die Lage nach der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr ein, wo verschiedene Alternativen für ein Weiterbestehen des einziges Gemischtwarenladens in Hammereisenbach aufgezeigt wurden. Andreas Würthner kündigte an, den Laden zu übernehmen. Strumberger ist froh über diesen Entschluss und bezeichnete ihn als Ideallösung. Nach einer Woche Umbauphase ging es im Januar praktisch nahtlos weiter, und die Hammereisenbacher Bevölkerung und Einwohner aus den Umlandgemeinden konnten wie gewohnt ihre Einkäufe im Galli erledigen.

Würthner zeigte sich erfreut, dass er dabei auf eine gute Unterstützung durch die Stadt Vöhrenbach, Ortsvorsteher Peter Hummel, Vereine und Einwohner bauen konnte. Gebaut hat auch Würthner. Neu ist eine Kaffee-Ecke im Geschäft, hellere Räume, eine andere Warenanordnung und neuerdings auch eine Sitzecke im Freien, wenn schönes Wetter nach dem Einkaufen zum Verbleib einladen. Das Konzept scheint anzukommen, meint Würthner. Doch er will sich nicht darauf ausruhen. Das geht auch kaum, denn Würthners Tag und der seiner Mitarbeiter fängt früh an. Um 5.45 Uhr kommen die ersten Kunden. Da müssen Butterbrezeln und belegte Brötchen fix und fertig im Regal liegen. Dieser Service gefällt und wird rege in Anspruch genommen.