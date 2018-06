Vöhrenbach. Eine Gemeinderatssitzung findet am Mittwoch, 20. Juni, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Vöhrenbach statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Kriminalstatistik, das Thema Ganztagsbetreuung und Erhebung von Elternentgelten für die Nachmittagsbetreuung an der Josef-Hebting-Schule und die Einrichtung einer Schulferienbetreuung in Vöhrenbach. Zudem geht es um die Kirchensanierung: Themen sind die Elektrifizierung der Kirchenuhr und die Entscheidung über die Kostenbeteiligung der Stadt. Die Jahresrechnung 2017 (Bildung von Haushaltsresten) sowie Verschiedenes und Bekanntgaben stehen ebenfalls an.