Vöhrenbach Kriminalitätsrate auf niedrigem Niveau

Gesondert untersucht wurden die Straftaten von Asylbewerbern, hier gab es im vergangenen Jahr in Vöhrenbach ebenfalls keinen Eintrag. Analysiert werden diese Straftaten in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl nach der sogenannten Häufigkeitszahl, also der theoretisch auf eine auf 100 000 Einwohner hochgerechnete Zahl von Delikten. In der Bundesrepublik sind dies 6982 Straftaten je 100 000 Einwohner, in Baden-Württemberg 5295, im Polizeipräsidium Tuttlingen 3927 und in Vöhrenbach 1571.

Zudem stellte Udo Littwin die Unfallstatistik für Vöhrenbach vor. Hier gab es 2017 insgesamt neun Unfälle gegenüber 13 im Vorjahr. Auch 2017 muss man kein Todesopfer beklagen. Die Zahl der schwer Verletzten ging von vier auf drei zurück und die Zahl der Leichtverletzten von zehn auf neun.

Dabei machte Udo Littwin aber auch deutlich, dass in einem so überschaubaren Bereich wie Vöhrenbach ein einziges Ereignis die Statistik massiv verändern kann. So werden nach dem Unfall mit dem britischen Schüler-Bus die Zahlen für 2018 dann ganz anders aussehen.

Im Zusammenhang mit diesem Unfall dankte Bürgermeister Strumberger ausdrücklich der Polizei, der Feuerwehr und dem Roten Kreuz für "ihre hervorragende Arbeit in dieser schwierigen Situation".