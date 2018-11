Vöhrenbach Klarinettistin mit Gold belohnt

Eine Woche lang war Kim Schrenk nun an der Blasmusik-Akademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände in Staufen bei einem Lehrgang. An den Vormittagen stand jeweils intensiver Unterricht in Musik-Theorie auf dem Stundenplan, nachmittags gab es dann Einzelunterricht an der Klarinette. Am Ende standen eine umfangreiche schriftliche Prüfung zur Musiktheorie und schließlich die praktische Prüfung mit der Klarinette auf dem Programm. Sowohl in der Theorie wie in der Praxis auf dem Instrument erzielte Kim Schrenk sehr gute Ergebnisse. Dabei bestätigte die Jungmusikerin, dass dieser Lehrgang sehr anstrengend war. Gerade die Musiktheorie war eine große Herausforderung, hier besonders auch die Gehörbildung. Kim Schrenk ist erst die zweite Musikerin nach Natascha Singer 2007, die das Leistungsabzeichen in Gold erreichte. Außerdem hat Dirigent Bernd Brugger das Leistungsabzeichen in Gold errungen, das aber noch als Musiker in der Stadtkapelle Furtwangen.

Für Kim Schrenk war dieser Kurs eine richtige Herausforderung. Sie hat sich auch zum Ziel gesetzt, Musik zu studieren. Aktuell bereitet sie sich hier unter anderem auf das Musik-Abitur in zwei Jahren an der Schule in Königsfeld vor.