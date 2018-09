Vöhrenbach Hüfinger Kochichor tritt auf

Dem Publikum mit ihren Liedern ein wenig Freude in den Alltag bringen, das ist der Wunsch, den der Kochichor aus Hüfingen bei seinen Auftritten hat. "Das größte Geschenk für uns Sänger ist, wenn das Publikum Spaß hat, mitsingt und sich freut", stellen die Mitglieder fest. Der Kochichor besteht aus zwölf Männer und Frauen, die alle über eine jahrelange Gesangserfahrung verfügen.

Die Proben sind regelmäßig einmal wöchentlich, abwechselnd in einer Küche eines der Mitglieder. Da in Hüfingen die Küche "Kochi" genannt wird, war auch ganz schnell ein Name für den Chor gefunden, der Kochichor Hüfingen. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2010. Mittlerweile umfasst das Repertoire über 50 Lieder aus den Jahren 1950 bis heute. Viele davon waren Ohrwürmer ihrer Zeit, die neu arrangiert und teils auf eigene Weise interpretiert werden. Gassenhauer wie "Du kannst nicht immer 17 sein", "Marina", "Hello Mary Lou", oder "Schuld war nur der Bossa Nova" freuen sich immer noch einer großen Beliebtheit und laden das Publikum zum Mitsingen ein. Zwischenzeitlich hat sich der Chor über die Baar hinaus einen Namen gemacht und wird gerne zu Hochzeiten, Firmenjubiläen oder öffentlichen Veranstaltungen gebucht.

Das Team des Kirchlichen Baufördervereins Pfarrzentrum Krone bewirtet die Gäste wieder in gewohnter Weise mit Speisen und Getränken. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Karten sind im Vorverkauf beim Schreibwarengeschäft Fürderer und im Pfarrhaus Vöhrenbach erhältlich.