Traditionsgemäß ein Ständchen zum Muttertag gab es wieder vom Musikverein Hammereisenbach. Bereits um sechs Uhr waren die Musiker auf den Beinen, um an verschiedenen Orten die gern gehörten Melodien wie "Mutterherz", "Elternhaus" oder "Es steht eine Mühle im Schwarzwälder Tal" erklingen zu lassen. Im Ort teilten sich die Musiker in zwei Gruppen auf, wobei Dirigent Tobias Winter (Bild) und seine Stellvertreterin Bianca Willmann den Taktstock schwangen. Nach dieser Frühschicht gönnten sich die Musiker eine kurze Pause, bevor es gleich zum nächsten Einsatz ging. Dieser war am Nachmittag in Furtwangen, wo die Musiker am großen Festumzug, anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Stadtkapelle Furtwangen teilnahmen. Foto: Ketterer