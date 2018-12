Vöhrenbach Glühweinzauber an der großen Kabeltrommel

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Alle warten auf Regen, und wenn er kommt, ist es doch nicht allen recht.

Punsch und warme Speisen

Ganz so schlimm waren die Niederschläge beim Glühweinzauber der Bläserjugend Hammereisenbach aber dann doch nicht. So durften sich die Bläserjugendmitglieder am Freitagabend am bewährten Platz "Bei Gust auf dem Hof" über regen Besuch freuen. Sehr gut angenommen wurde auch das Angebot für das leibliche Wohl. Verschiedene Glühweine, Punsch und warme Speisen waren natürlich besonders gefragt.