Vöhrenbach. Mitwirkende sind der Gesangverein Concordia Vöhrenbach und die Stadtkapelle Vöhrenbach. Die Ansprache hält in diesem Jahr Ortsvorsteher Helmut Ruf. Im Stadtteil Hammereisenbach findet das Totengedenken ohne Ansprache am Sonntag, 18. November, 11 Uhr, am Kriegerdenkmal unter Mitwirkung des Musikvereins und der freiwilligen Feuerwehr Hammereisenbach statt. Im Stadtteil Urach findet die Gedenkfeier unter Mitwirkung des Musikvereins und des katholischen Kirchenchores sowie der Freiwilligen Feuerwehr Urach am Sonntag, 18. November, im Anschluss an den Gottesdienst (9 Uhr) statt. Zur Teilnahme an den Feierstunden für die Opfer von Krieg und Gewalt ist die Bevölkerung eingeladen.