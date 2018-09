Vöhrenbach (mhu). Am Samstag, 22. September, führt die Feuerwehrabteilung Langenbach eine Altmetallsammlung in Vöhrenbach und in Langenbach durch. Es wird gebeten, das Altmetall rechtzeitig und gut sichtbar bis 8 Uhr an den Straßen bereitzustellen. Gesammelt werden Altmetalle aller Art, außer Kühlgeräten. Bei Rückfragen, Anmeldung größerer Mengen oder schwerer Gegenstände ist Abteilungskommandant Wilfried Kreuz unter der Telefonnummer 0175/1 60 57 22 zu erreichen.