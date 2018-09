Vöhrenbach Fahrzeug erhält kirchlichen Segen

Vöhrenbach-Urach. Teilortskommandant Stefan Demattio begrüßte bei der offiziellen Fahrzeugübergabe Bürgermeister Robert Strumberger, den Uracher Ortsvorsteher Martin Schneider, seinen Kollegen aus Hammereisenbach, Peter Hummel, sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte und Abordnungen der Feuerwehren aus Vöhrenbach, Hammereisenbach, Urach und Langenbach.

Demattio dankte allen, die bei der Beschaffung des neuen Fahrzeuges Unterstützung geleistet haben. Dankesworte gingen zudem an die Langenbacher Feuerwehr mit Teilortskommandant Wilfried Kreuz. Langenbach hatte auf ein neues Löschfahrzeug verzichtet, da die Förderungen derzeit aufgebraucht waren. In zwei Jahren kommt aber dafür Langenbach mit einem neuen Löschfahrzeug zum Zug. Durch den Verzicht von Langenbach kam Urach an die Reihe und somit auch in den Genuss des Landeszuschusses in Höhe von 12 500 Euro.

Bürgermeister Strumberger hob bei seiner Rede im Gerätehaus hervor, dass es wichtig sei, in Urach eine gut ausgerüstete Feuerwehr zu haben und man deshalb das 62 000 Euro kostende Fahrzeug voll unterstützt habe. Der stellvertretende Kommandant aus Vöhrenbach, Oliver Schrenk, betonte, dass der allradbetriebene Mannschaftstransportwagen in Urach richtig platziert sei. Dies schon aus dem Grund, weil im Ernstfall Verstärkung aus Vöhrenbach durch den Anfahrtsweg erst in etwa 20 Minuten zu erwarten sei.