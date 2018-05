Vöhrenbach Breg Brass Buebe in Startlöchern

Als die jungen Musiker beim Kappenabend der Heimatgilde Frohsinn ihren musikalischen Sketsch aufführten, stand für sie schon fest, dass sie sich mit einem Ausschnitt davon beim SWR4 Blechduell 2018 bewerben würden. Offensichtlich trafen sie damit das Motto "Blasmusik mal anders" genau richtig.

18 Bands aus Baden-Württemberg und den angrenzenden Regionen nehmen am Wettbewerb teil und treten in einem von drei regionalen Vorentscheiden gegeneinander an. In Geislingen an der Steige am 8. Juni, Nagold am 9. Juni und Gengenbach am 10. Juni entscheiden eine Jury und die Zuschauer per TED, SMS oder Internet, wer am 29. Juni zum Finale nach Ravensburg reisen darf. Neben den drei Gewinnern der Vorentscheide haben auch die Zweitplatzierten die Chance auf die Endausscheidung.

Die Breg Brass Buebe unter Leitung von Julian Brugger werden sich in Gengenbach präsentieren, ebenso die "Welvert Big Band" (Villingen-Schwenningen), "Redhouse Hot Six" (Freiburg), Brassmann (Donaueschingen), "BigBand der Uni Hohenheim" (Stuttgart), "Kiss el Funk" (Freiburg). Der Vorentscheid wird zwischen 15 Uhr und 18 Uhr live gesendet.