Vöhrenbach Beispielhaftes Projekt für Klimaschutz

Vöhrenbach (rtr). Dabei werden auch die Wärmeschutzmaßnahmen und die Modernisierung der Heizung in der Josef-Hebting-Schule in Vöhrenbach in den Jahren 2002 und 2003 erwähnt. Die Maßnahme wurde vom Land bezuschusst. Insgesamt 99 Nachtspeicher-Heizungen heizten bis dahin das Gebäude. Die Wärmedämmung der Außenwände war unzureichend. Dadurch ging sehr viel Heizenergie verloren, heißt es in der Broschüre. Die Stadt Vöhrenbach habe sich im Jahr 2002 dann entschieden, die veraltete Stromheizung durch einen Erdgas-Brennwert-Kessel zu ersetzen. Über eine Wärmeleitung würden seitdem das sanierte neue Schulgebäude und die Turnhalle mit Wärme versorgt. Die Maßnahmen hätten rasche Einspar-Erfolge erzielt und in den Folgejahren zu weiteren energetischen Verbesserungen geführt. So sei eine ebenfalls zum Schulkomplex gehörende ehemalige Sporthalle 2010 aufwendig saniert worden. Zudem habe das denkmalgeschützte Jugendstil-Gebäude kürzlich eine LED-Beleuchtung erhalten.