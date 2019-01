Vöhrenbach Bei acht Grad minus auf dem Weg

Vöhrenbach-Urach. Bei strahlendem Sonnenschein, aber acht Grad Minus, gingen die Uracher Sternsinger am Donnerstagmorgen auf den Weg. Aufgeteilt in zwei Gruppen gingen sie dann von Haus zu Haus, um Lieder vorzusingen und den Segenspruch 20*C+M+B+19 (Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus) über die Haustüren zu schreiben.

Pfarrer Martin Schäuble sang zuvor in der Pfarrkirche Allerheiligen mit der Gitarrre Lieder mit den Sternsingern und segnete sie vor der Aussendung.

Die Uracher Sternsinger beteiligten sich damit, wie auch die anderen Sternsinger in der Seelsorgeeinheit Bregtal, an der bundesweiten Sternsingeraktion. in den 27 deutschen Bistümern sind in diesen Tagen 300 000 Sternsinger unterwegs.