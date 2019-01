Vöhrenbach Auf ein "Jahr der Türme" geschaut

Vöhrenbach (sh). Nach einer feierlichen Andacht mit sakramentalem Segen in der Pfarrkirche St. Martin, zelebriert von Pfarrer Martin Schäuble, begrüßte die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Denis Besenfelder, die Anwesenden im Pfarrzentrum Krone. Dankende Worte richtete sie an all diejenigen, welche sich im Verlauf des Jahres durch ihre Arbeit eingebracht haben. Von großen und kleinen Highlights im zurückliegenden Jahr sprach sie.

Im Blick auf das neue Jahr ist ein wichtiger Punkt die Weiterentwicklung der Seelsorgeeinheit: Ein Gremium habe sich gefunden, um das Projekt LEVI (lernen, entwickeln, vereinbaren, inspirieren) umzusetzen, ein von der Erzdiözese entwickeltes Programm, um neue Wege für die pastoralen Strukturen in den Seelsorgeeinheiten zu finden. Schon im Mai soll eine Visitation der Gemeinde durch Dekan Josef Fischer stattfinden.

Das zurückliegende Jahr, so Pfarrer Paul Demmelmair in seiner anschließenden Ansprache, sei von Instandhaltungen, Renovierungen und Restaurierungen geprägt gewesen. Rechtzeitig zum Patrozinium im Advent waren die Arbeiten in der Schönenbacher Kirche beendet (wir berichteten).