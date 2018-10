Vöhrenbach Am Rat vorbei entschieden

Bürgermeister Robert Strumberger erläuterte, dass man hier relativ schnell reagieren musste, nachdem die Kosten aus dem Ruder zu laufen drohten. Die Alternative wäre nur gewesen, das ganze Projekt zu stoppen. "Wir haben in Ihrem Interesse entschieden", so Bürgermeister Strumberger. Mit überschaubaren Kosten konnte das Projekt realisiert werden, ganz wesentlich auch dank der heimischen Handwerker. Entscheidend sei, dass man dieses Projekt gemeinsam geschafft habe. In diesem Zusammenhang machte Strumberger deutlich, dass man in Vöhrenbach vieles realisieren wolle, aber nur wenn das wirklich tun kann, was machbar ist. Ein ähnlicher Fall sei beispielsweise die Breitband-Versorgung für Urach. In der Bürgerversammlung habe er dazu ausgeführt, dass man hier noch keine Aussagen treffen können, soweit sei man mit den Planungen nicht.

Susanne Dorer (CDU) zeigte sich ebenfalls erfreut, dass man dieses Projekt erfolgreich realisieren konnte. Sie unterstützte aber auch Rüdiger Hirt mit seiner Anfrage. Ihr sei beispielsweise aufgefallen, dass im weiteren Verlauf der Arbeiten plötzlich zwei Gewerke für das Holzdeck und den Bodenbelag rund um das Becken aufgetaucht sei, die bei der ursprünglichen Planung nicht enthalten war. Fred Heinze von der Bauverwaltung konnte hier allerdings erläutern, dass man im Lauf der Arbeiten auch wegen der Preissteigerungen die Gewerke teilweise neu geordnet habe, so eben auch diese beiden, die vorher in anderen Gewerken enthalten waren.

Peter Hummel (BWV) machte dann aber deutlich, man müsse nach vorne sehen, es stünden noch riesige Aufgaben vor dem Gemeinderat. Solche Kritik am Vorgehen der Stadtverwaltung ändere nichts am guten Ergebnis. Und es gebe kein gutes Bild im Gemeinderat ab, wenn man "rückwärts diskutiert". Man sollte nicht eine Arbeit beauftragen und dann im Nachhinein wieder kritisieren, es sollte positiv diskutiert werden. Hier erwiderte Rüdiger Hirt, dass er es als seine Aufgabe als Gemeinderat ansehe, sich aktiv zu beteiligen und mitzuwirken. Deshalb müssten auch Fragen möglich sein, wenn hier auch Animositäten der Verwaltung spürbar seien. Auch Bürgermeister Strumberger meinte, dass eine solche Kritik nichts bringe. Entscheidend sei es, dass man das Projekt realisieren konnte. Und das Ergebnis sehe man an den positiven Zahlen. "Die Kinder und ihre Eltern freuen sich", so Bürgermeister Strumberger, der dann diese etwas heftigere Diskussion beendete.