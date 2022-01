1 Die Villingerinnen bejubeln den Sieg gegen Heidelberg. Foto: Michael Kienzler

In der Volleyball-Regionalliga der Frauen hat der TV Villingen vor knapp 400 Zuschauern daheim gegen den TV Heidelberg mit 3:0 (25:17, 25:12, 25:14) gewonnen. Damit festigte der TVV seine Spitzenposition.















Somit gelang den Villingerinnen auch – seitdem sie gegen den TV Heidelberg spielen – der erste Sieg gegen die Nordbadenerinnen. Gleichzeitig nahmen die TVV-Mädels Revanche für ihre 0:3-Hinspielniederlage im Herbst, als sie damals ihre bisher schwächste Saisonleistung zeigten.

TVV-Coach Sven Johansson lobt sein Team

Villingens Trainer Sven Johansson freute sich am Samstag nach den 70 Minuten Spielzeit gegen Heidelberg: "Wir haben uns während der gesamten vergangenen Woche intensiv auf Heidelberg eingestellt und konnten unsere Leistung auf das Feld bringen. Kompliment an das ganze Team für diesen starken Auftritt."

Die knapp 400 Zuschauer sahen eine hervorragende Leistung des Villinger Teams. Trainer Sven Johansson setzte im ersten Satz auf Michelle Feuerstein, Nikola Strack, Nina Schuhmacher, Jule Gaißer, Lisa Spomer, Pauline Kemper und Sonja Kühne.

Schnelles Spiel und variable Angriffe

Die Villingerinnen starteten leistungsmäßig etwas wackelig, fanden dann aber relativ schnell gut ins Spiel und lagen beim 5:4-Zwischenstand erstmals vorne.

Mit einem schnellen Spiel und variablen Angriffen konnten sich die Gastgeberinnen über ein 10:6 und 13:7 ergebnismäßig absetzen. Beim Spielstand von 21:16 wurde Lisa Grünwald für Pauline Kemper eingewechselt, um das Villinger Aufschlagsspiel zu stärken. Villingen gab im ersten Abschnitt nur noch einen Punkt ab und gewann den Auftaktsatz mit 25:17.

Im zweiten Durchgang hatten die Villingerinnen von Beginn an die Nase vorne. Wieder zwangen sie den Trainer des Heidelberger TV – wie im ersten Satz – zu frühen Auszeiten. Doch weder die Auszeiten noch die Wechsel auf Heidelberger Seite konnten das Villinger Team stoppen. Michelle Feuerstein und Jule Gaißer glänzten – oft stark von Zuspielerin Nikola Strack eingesetzt – im Angriff. Das Villinger Team zeigte weiterhin einen herausragenden Willen und entschied den zweiten Satz klar mit 25:12 für sich.

Villingerinnen zeigen auch einen großen Willen

In Satz drei änderte sich an den spielerischen Kräfteverhältnissen in der Hoptbühlhalle nichts. Aufgrund von starken Abwehraktionen von Sonja Kühne, die am Ende des Spiels auch als "wertvollste Spielerin des Teams" herausragte, sowie Lisa Spomer und der guten Blockarbeit – vor allem von Nina Schuhmacher und Pauline Kemper – gewannen die Villingerinnen auch Satz drei deutlich mit 25:14.

Die Freude im Villinger Lager über diesen wichtigen Heimsieg war groß. TVV-Spielerin Jule Gaißer sprach anschließend für ihre Mannschaft: "Wir haben das Spiel durch eine gute Teamleistung gewonnen, weil wir das aufs Feld gebracht haben, was wir können. Wir wollten uns unbedingt mit viel Kampfgeist und viel Willen für die Hinspielniederlage revanchieren. Es hat einfach Spaß gemacht, vor diesem tollen Publikum zu spielen."

Am Samstag reisen die Villingerinnen zum Tabellendritten Tübingen.