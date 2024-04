1 Bei Kendrion in Villingen herrscht Unsicherheit. Foto: Marc Eich

Kendrion trennt sich noch in diesem Jahr von seiner Automotive-Sparte. Am Villinger Standort herrscht deshalb große Unsicherheit – denn die Mitarbeiter sind völlig überrascht worden.









Link kopiert



Als „strategische Neupositionierung“ bezeichnet Kendrion einen Schritt, der am Villinger Standort für große Verunsicherung sorgt: Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden wird sich von seiner Automotive-Geschäftssparte in Europa und den USA trennen. Dies gab der Konzern am Freitag bekannt.