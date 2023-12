Wandel in der Färberstraße – aus Apéro wird „Paletti the Bar“

1 Tanja Zinnert freut sich auf die Eröffnung von „Paletti the Bar“ in der Färberstraße. Foto: Marc Eich

Die Villinger Gastro-Szene bleibt weiter in Bewegung, auch in der Färberstraße tut sich etwas. Die Weinbar „apéro“ hat sich kurzfristig verabschiedet, auf einen Nachfolger muss man jedoch nicht lange warten.









Neun Jahre lang hatte Murat Gökcimen in der Färberstraße – und dort in der ehemaligen Metzgerei Kersten in der Hausnummer 46 – seine Heimat. Kurz vor Weihnachten hat sich der Gastronom vorerst verabschiedet.