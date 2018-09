Villingendorf Rennen für Bewegungslandschaft

Vereinsvorsitzender Klaus Seifried freut sich auf einen weiteren Schritt hin zur Verwirklichung einer Vision: "Wir möchten unsere Kinder, ja, unsere Gesellschaft für die Zukunft fit halten. Menschen sollen sich bewegen und in der Gemeinschaft Spaß haben." Das Projekt soll den geplanten Neubau der Villingendorfer Turn- und Festhalle in einem zweiten Bauabschnitt ergänzen und bereichern. Man sei zuversichtlich, das Vorhaben bis 2021 umgesetzt haben zu können.

Zuschauer willkommen

Von einer Bereicherung spricht ebenfalls Schulleiter Rainer Kropp-Kurta: "Neben der modernen und vergrößerten Halle samt neuer Mensa würde eine Turn- und Bewegungslandschaft die pädagogischen Möglichkeiten im Hinblick auf Sport, aber auch im offenen Ganztag elementar verbessern." Von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind die Kindergartenleitungen und die Fördervereinsvorsitzende der Schule. Birgit Zimmermann: "Kinder, die in Villingendorf an einer Kletterwand üben und sich in eine weiche Schnitzelgrube fallen lassen, können Ängste überwinden lernen und Selbstvertrauen entwickeln. Das ist ein wundervoller Gedanke."