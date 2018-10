Villingendorf Raubritter zeigen Solidarität

Gänsehaut pur gab es, als die Schriesheim Raubritter beim Spiel gegen die Cavemen in den von ihnen iniziierten T-Shirts "Cavemen-strong" aufliefen und somit ihrer Solidarität, gegenüber den durch den Brand gebeutelten Höhlenmenschen, auch optisch Ausdruck verliehen.

Die Abendveranstaltung mit der Band "Shepard’s Mount and the Fish" sorgte für gute Stimmung und für ein entspanntes und fröhliches Miteinander zum Abschluss des ersten Turniertages innerhalb der Baseballfamilie, an der auch viele Villingendorfer teilnahmen.

Das Endspiel um den Turniersieg am Sonntag zwischen den Gammertinger Royals und den Aichelberg Indians entwickelte sich dann zum wahren Krimi. Die von Anfang an dominierenden Royals, die bis zu den beiden letzten Spielabschnitten immer deutlich in Führung lagen, wurden von den auf der Zielgeraden stark aufspielenden Indians im letzten Inning noch überholt.