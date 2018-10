Villingendorf Lustig im Doppelpack

Nur alle zwei Jahre findet dieser tolle Abend statt, mit dem sich der Sportverein Villingendorf ein Stück näher an die geplante Turn- und Bewegungslandschaft bringt. In diesem Jahr ist es gelungen, Helge Thun und Udo Zepezauer nach Villingendorf zu holen. Die beiden begnadeten Komiker ergänzen sich an diesem Abend mit Sportlern der Turnschule und der Ligamannschaft des SV Villingendorf. Der lange Kieler Helge Thun und der kurze Schwabe Udo Zepezauer treffen sich seit 15 Jahren zur Völkerverständigenden Zweiecksbeziehung, um mit ganzheitlicher Präzisionskomik den Saal zum lachen zu bringen. Erwachsene zahlen 20 Euro, Jugendliche 15 Euro. Karten gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen: Toyota Moosmann Berner Feld Rottweil, Teamsport Haller Villingendorf, Kreissparkasse Villingendorf und Salon Angelo Villingendorf. Infos: klaus.kiefer@sv-villingendorf.de.