Villingendorf/Köln Jonas Weisser: So sieht der Alltag bei DSDS aus

Jetzt konzentriert er sich aber erstmal auf seine Gesangs-Karriere und sein Leben in Köln: Dort wohnt er zusammen mit dem 23-jährigen Taylor Luc Jacobs in einem Doppelzimmer, und das passt anscheinend perfekt: "Ich versteh mich super mit Taylor, wir sind beide sehr ordentlich", plaudert der 18-Jährige aus dem Nähkästchen. Zusammen mit seiner DSDS-Kollegin Joana Kesenci putze er außerdem immer das Apartment: "Wir sind nicht nur die Jüngsten, sondern auch die Ordentlichsten", scherzt er.

Auch das Verhältnis zu den Juroren sei gut, erzählt der Kandidat. In Thailand hätten sie nach dem Recall zusammen eine Aftershow-Party gefeiert, und mit Oana Nechiti und Pietro Lombardi sei er darüber hinaus privat über Instagram vernetzt. "Das ganze Team hier ist total lieb und ich finde das kommt im Fernsehen sehr authentisch rüber", meint der Kandidat.

Dennoch hat der Schüler auch ganz schön Heimweh, wie er im Gespräch mit uns zugibt: "Ich vermisse meine Familie und meine Freunde schon sehr", gesteht der Villingendorfer. "Einfach auch dieses Gefühl heim zu kommen, daheim zu sein und alles greifbar zu haben", sagt Weisser und muss erstmal schlucken: "Da werde ich ganz sentimental."

"Das war so krass"

Dann gibt es aber auch immer wieder Momente, die ihm das Heimweh wett machen: Am Donnerstagvormittag hat er zum Beispiel das erste Mal beim Soundcheck die große Bühne gesehen, auf der er am Samstag bei der Live-Show singen wird. "Das war so krass, da blieb mir echt die Spucke weg. Die große Halle, die vielen Plätze, das Licht: Das ist alles viel mächtiger, als man beim Fernsehen denkt", schildert Weisser seine Eindrücke.

Performen wird er dort das Lied "80 Millionen" von Max Giesinger. "Darüber bin ich echt froh: Der Song passt super zu mir, und ich übe beim Vocal-Coaching natürlich schon fleißig, am Samstag muss ja alles sitzen", weiß der 18-Jährige. Denn dann muss er zum ersten Mal nicht nur die Jury von seinem Können überzeugen, sondern ganz Deutschland.

Ob Jonas Weisser weiter kommt, liegt jetzt nicht mehr in den Händen von Dieter Bohlen und dessen Mitjuroren, sondern in denen der Zuschauer, die für ihre Lieblings-Kandidaten anrufen müssen. "Da hoffe ich natürlich, dass auch viele zum Hörer greifen. Das kann man natürlich auch mehrmals tun", betont Jonas Weisser und lacht: "Nein im Ernst: Ich will natürlich weiter und so weit wie möglich kommen und allen zeigen, dass es auch ein kleiner, 18-jähriger Junge aus dem Schwabenland schaffen kann."

Wir haben ihn zu Beginn der Staffel in seiner Heimat Villingendorf besucht: