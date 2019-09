Villingendorf Gewerbeschau ist ein Besuchermagnet

An mehr als 50 Ständen im Ort und bei den Firmen in den Gewerbegebieten konnten sich die Besucher umschauen und informieren – davon wurde rege Gebrauch gemacht. Wer die doch recht weitläufigen Strecken nicht per pedes oder mit dem Rad zurücklegen wollte, der konnte sich bequem mit einem der beiden Oldtimerbusse chauffieren lassen. Auch diese Möglichkeit wurde rege genutzt.

Die Unternehmen hatten zum großen Teil ein eigenes Rahmenprogramm organisiert, so dass es aller Orten Musik, gutes Essen und Getränke gab. Die Kinder freuten sich über die vielfältigen Spielangebote. Nicht nur die Spielstraßen, sondern auch der Segwayparcours, oder die Kartbahn waren gut frequentiert.

CDU-Landtagsabgeordneter Stefan Teufel beglückwünschte die Gemeinde in seinem Grußwort zur Gewerbeschau, die ein "Schaufenster der regionalen Produkte" sei". Er ging auch auf die Erweiterung der Mehrzweckhalle ein und betonte, dass aus den anfänglich 500 000 Euro zugesagten Landesmitteln inzwischen 680 000 Euro geworden seien, was eine gute Sache sei. Sein Kollege von der FDP, Daniel Karrais, hob hervor, dass Villingendorf stolz sein könne. "Nicht jedes Dorf dieser Größe kann solche eine Veranstaltung auf die Beine stellen".

Gerald Kramer überbrachte stellvertretend die Grüße des Landrats Wolf-Rüdiger Michel und lobte das funktionierende Miteinander in der Ortschaft.

Die Besucher genossen die Atmosphäre und ließen sich kulinarisch verwöhnen, was daran zu sehen war, dass an manchem Stand bereits am frühen Nachmittag das Essen ausverkauft war. Alles in allem dürfen sich die Veranstalter über eine rundum gelungene Veranstaltung freuen, die eine Wiederholung durchaus verdient hat.