Villingendorf Generationengerechtigkeit heißt das Zauberwort

Höchste Konzentration im Sitzungssaal. Der Abschied von der Kameralistik ist vollzogen. Nach der Betrachtung des Investitionshaushalts kämpften sich die Ratsmitglieder unter fachkundiger Anleitung durch den Ergebnishaushalt. Der Blick auf die Zahlen wird da fast zur Nebensache. Erst mal ein Überblick verschaffen und die Zusammenhänge verstehen.

Das Leitprinzip des Ergebnishaushalts sei die Generationengerechtigkeit, sagte Kämmerer Michael Hardtmann. Im Ausfluss dessen, müssten auch Abschreibungen im Ergebnishaushalt voll erwirtschaftet werden. Darin liege der große Unterschied zur Kameralistik. Die Erwirtschaftung diene der Sicherstellung von Ressourcen für Ersatzbeschaffungen.

Nachdem Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten erläutert waren, folgte das beruhigende Ergebnis: die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um 147 900 Euro. Mithin gelte der Haushalt als genehmigungsfähig, so Hardtmann, und darüber hinaus konnte im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss von 489 200 Euro erwirtschaftet werden, der nun an den Vermögenshaushalt fließe und auch die Kredittilgung trage. Mit einem besseren Ergebnis könne in den folgenden Jahren gerechnet werden: 2020 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 776 300 Euro, 2021 belaufe er sich auf 716 450 Euro und 2022 auf 708 450 Euro.