Villingen-Schwenningen Zweimal Infos satt

Entlang an Schottlands größtem Süßwassersee

Dieses Mal berichtet am kommenden Freitag, 27. April ab 19.30 Uhr, Fritz Weißer vom Deutschen Alpenverein Sektion Schwarzwald in seinem Bildvortrag von seiner Wanderung auf dem West Highland Way. Die Tour beginnt in Milngavie, einem Vorort von Glasgow. Sie führt etwa 40 Kilometer am Ostufer des Loch Lomond, Schottlands größtem Süßwassersee, entlang, berührt den Taleingang des Glen Coe und endet nach 154 Kilometern in Fort William unweit des höchsten Berges von Schottland.

Eine Anmeldung zu diesem Vortragsabend ist nicht erforderlich. Es gibt eine Abendkasse.