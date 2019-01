Villingen-Schwenningen Zwei Hexen seilen sich vom Turm ab

Nach dem Hexentanz konnten sich die Täuflinge im nahen Hexenstüble von den Strapazen erholen. Doch bald geht es auch für die Neuen richtig los. Am 25. Januar wird das 50-jährige Bestehen der Hexenzunft im Theater am Ring gefeiert. Am 22. und 23. Februar findet in der Neuen Tonhalle der Hexenball statt. Am Samstag, 19. Januar, kann man im Hexenstüble in der Turmgasse von 10 bis 13 Uhr dafür Karten erstehen. Am 3. März nimmt die Hexenzunft am Umzug in Schwenningen und am 5. März in Villingen teil.