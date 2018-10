Villingen-Schwenningen Zuhörer genießen Kirchenkonzert

VS-Weilersbach. "Laudate Dominum", so lautete das Motto des Konzertes. Der Psalm 150, wohl einer der bekanntesten Psalmen überhaupt, stand im Mittelpunkt des Abends.

Den Auftakt zum Konzert machte Agnes Szuster an der Querflöte, begleitet von Markus Heim an der Orgel, mit einem Auszug des Flötenkonzertes von Wolfgang Amadeus Mozart "Adagio ma no troppo". Danach eröffnete der Kirchenchor unter der Leitung von Agnes Suszter mit Vertonungen aus dem Barock aus der Feder des italienischen Komponisten Giovanni Ottavio Pitoni: "Laudate Dominum in sanctis ejus".

Bei der Orgeltranskription zu "Andante Cantabile" von Peter Tschaikowsky hat Organist Markus Helm eigens auf die "Voit – Orgel" zugeschnittene Version geschaffen, in der er die Stärken der Orgel zur Geltung brachte. Ein Orgelspiel bei dem man sich zurücklehnen durfte, um einfach nur zu genießen.