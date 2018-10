Villingen-Schwenningen Zu Zweribachfällen, ins Donautal und in Wehraschlucht

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Samstag, 6. Oktober, und Sonntag, 7. Oktober, in Berghaupten unterwegs. Start ist am Samstag von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 14 Uhr. Die Wandergruppe ist am Samstag, 6. Oktober, und Sonntag, 7. Oktober, in Illzach, Frankreich, gemeldet. Start ist an beiden Tagen von 7 bis 14.30 Uhr.

Die Wanderfreunde Villingen sind am Sonntag, 7. Oktober, in Berghaupten unterwegs. Start ist um 8 Uhr.

Die Familiengruppe des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Schwenningen, bietet am Sonntag, 7. Oktober, eine Wanderung zu den Zweribachfällen an. Start ist in St. Märgen. Stationen sind unter anderem die historische Rankmühle, der Birkfelsen und der Hohwartfelsen, weiter durch den Bannwald zu den Hirschbach-Fällen und überqueren dort die Holzbrücke. An einem Grillplatz ist eine Mittagspause geplant. Wer möchte, kann eine Wurst oder ein Steak grillen. Weiter geht es zu den beeindruckenden Zweribach-Fällen. Schließlich geht es zum Plattenhof, wo eine Einkehr möglich ist und wieder zurück nach St. Märgen. Die Gesamtstrecke beträgt etwa 16 Kilometer. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof in Schwenningen. Die Teilnehmer fahren mit Privat-Autos. In der Regel sind Mitfahrgelegenheiten gegeben. Die Runde ist nicht für Kinderwagen geeignet. Feste Schuhe (idealerweise Wanderschuhe) sind unbedingt angeraten. Ein Rucksackvesper und eventuell etwas zu grillen mitbringen. Bei Fragen helfen die Wanderführer Carmen und Steffen Harre, Telefon 07720/95 91 68, E- Mail s.harre@gmx.net, weiter. Anmeldung beim Wanderführer oder in der Tourist-Info am Bahnhof Schwenningen.