Villingen-Schwenningen Zinser übernimmt Modehaus Götz

Die drei wichtigsten Werte der Zinser-Gruppe sind: modern, serviceorientiert, familiär. "Diese Werte sind unser Kapital und die Säule unseres Erfolges seit mehr als 140 Jahren", heißt es von der Zinser-Gruppe.

Im Herbst 1878 erschien im Herrenberger Amtsblatt "Gäuboten" die Nachricht, dass Wilhelm Zinser ein "gemischtes Warengeschäft" für Spezereien, Ellenwaren und Kleiderstoffe gegründt habe. Heute zählt das Tübinger Unternehmen, das nach wie vor zu hundert Prozent in Familienbesitz ist, zu den führenden Modehäusern in Süddeutschland. "Wer in unsere Modehäuser kommt, weiß großzügige Verkaufsräume, modernste Warenpräsentation, internationale angesagte Mode-Marken und guten Kundenservice zu schätzen", so Zinser weiter.

Mit sieben Filialen und einer Verkaufsfläche von rund 37.000 Quadratmetern setze die Zinser-Gruppe in familiärer Atmosphäre modische Maßstäbe in Herrenberg, Lahr, Offenburg, Singen, Reutlingen und Tübingen. "Als Modeanbieter vor Ort bieten wir unseren Kunden besonderen Mehrwert durch den persönlichen Kontakt. Kompetente Beratung, aufrichtige Kommunikation und Kundenzufriedenheit stehen bei Zinser im Vordergrund", betonen die Geschäftsführer Christian Klemp, Steffen Mächtle und Dietmar Tanzer. "Wir freuen uns auf den Standort Schwenningen und werden dort zusammen mit den engagierten Mitarbeitern die Tradition des Modehauses Götz mit einem neuen, modernisierten Auftritt als Modehaus Zinser fortsetzen."