Villingen-Schwenningen Zeitung lesen auf dem iPad

Auch der Ausbildungsleiter Andreas Hilpert freut sich, dass das Projekt bei den Auszubildenden so gut ankommt. "Wir sind stolz, dass das Projekt auch in diesem Jahr weitergeführt wird", sagt er. "Die Auszubildenden nutzen ihre Tablets gern und lernen durch die Zeitung viele regionale Themen kennen. Wir als Unternehmen unterstützen diese Aktion sehr gern." J.G. Weisser Söhne sei von Anfang an offen gewesen und habe das Projekt als Chance gesehen, erklärt Hilpert.