Villingen-Schwenningen Zähe Suche nach Bewerbern

Villingen-Schwenningen. Lange hatten Jugendliche in der Stadt um ein Gremium gekämpft, das ihnen eine Beteiligung an den kommunalpolitischen Themen in der Stadt sichert – mit dem Jugendgemeinderat (JGR) wurde ein solches im Jahr 2016 ins Leben gerufen. Doch: Erneut gestaltet sich die Suche nach Bewerbern hierfür schwierig.

Auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt die städtische Pressesprecherin Oxana Brunner, dass es sei dem 1. Juli bislang lediglich fünf Bewerber für die Wahl, die vom 7. bis 16. November stattfinden wird, gibt. Von den bisherigen Mitgliedern hätten vier von ihrem Recht gebrauch gemacht, die Amtszeit um ein Jahr zu verlängern. "Vier Mitglieder scheiden sicher aus", so Brunner. In der Summe fehlen für den 20 Mitglieder fassenden Jugendgemeinderat aber sogar noch 16 Bewerber – denn die JGR-Satzung verlangt mindestens 25 gültige Bewerber. Brunner: "Wie in den vergangenen Jahren gibt es jetzt deshalb eine Fristverlängerung bis zum 5. Oktober."

Wahlbeteiligung gering