Villingen-Schwenningen Workshop wendet sich an Hip-Hop-Nachwuchs

"Ziel des Projekts soll sein, Jugendliche von selbstproduzierter Musik zu begeistern und talentierte Nachwuchskünstler zu fördern", freuen sich die Kooperationspartner auf den Workshop. Dieser findet am Samstag, 10., und Sonntag, 11. November, jeweils von 12 bis 18 Uhr im KD-Beatz Studio in der Vockenhauser Straße 4 in Villingen statt.

Am ersten Tag erwartet die Teilnehmer eine professionelle Einführung, wie Beats von Beginn an entstehen. Dabei zeigt KD-Beatz eine Methode, um Samples zu suchen oder auch wie Melodien komponiert und Drums eingespielt werden. Nachdem die ersten Schritte geschafft sind, wird den Teilnehmern gezeigt, wie sie die einzelnen Beat-Bausteine arrangieren und schließlich sauber abmischen und mastern. Am zweiten Tag stehen die Vocals, also die Rap-Aufnahmen, im Vordergrund. Hier lernen die interessierten Musiker, wie sie auch die einzelnen Vocal-Spuren professionell aufnehmen, abmischen und mastern. Zudem gibt es eine Einführung in den aktuell sehr beliebten Effekt Autotune.

Anmeldungen sind bis zum 7. November unter booking.k3@villingen-schwenningen.de möglich. Für Schüler, Azubis und Studenten fällt eine Teilnehmergebühr von zehn Euro pro Tag an, alle anderen bezahlen 50 Euro pro Tag. Bei Fragen können sich Interessierte an das Jugend- und Kulturzentrum K3 unter der Telefonnummer 07721/ 82 29 62 wenden.