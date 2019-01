Villingen-Schwenningen Wolfgang Kleiser erhält Preis für "Heilige Familie"

Vöhrenbach. 2018/192013 schnitzte der Holzbildhauermeister Wolfgang Kleiser aus Vörenbach seine "Heilige Familie" aus Lindenholz und lasierte die Skulptur weiß. "Josef nimmt in dieser Darstellung eine segnende Haltung ein. Die beiden Figuren haben innigen Blickkontakt zueinander. Die Jury lobte diese zugleich traditionelle und moderne Krippendarstellung", heißt es in der Begründung. Die Auszeichnungen wird am Sonntag, den 27. Januar, 15 Uhr im Rahmen einer Feierstunde im Westfälischen Museum für religiöse Kultur in Telgte durch Weihbischof Stefan Zekorn verliehen.