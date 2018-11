Villingen-Schwenningen Wohlfühlen steht im Fokus der Schule

VS-Villingen. Wenn es ein Wort gab, das den Abend geprägt hat, dann "Wohlfühlen". Sabine Rösner (Leitende Schulamtsdirektorin) stellte in ihrer Rede das Leitbild der Schule vor. Es besteht aus "lernen", "leben", "entwickeln" und "unterstützen". All das ist eingebettet im für die Schule wichtigsten Begriff: "Wohlfühlen". Rösner ist überzeugt: "Wenn ein Kind sich wohlfühlt, dann gelingt Lernen, dann kann sich ein Kind entwickeln. Sie spricht außerdem davon, dass die Schüler-Lehrer-Beziehung elementar wichtig sei für die Schüler: "Gute Beziehungsgestaltung ist die Basis von jedem Unterricht". Sie überreichte dem neuen Schulleiter Stefan Schülli am Ende ein Geschichtenbuch von "Der kleine Prinz" – auf dass es ihn auf seinem Weg inspirieren solle.

Oberbürgermeister Rupert Kubon betonte in seiner Rede, dass es nicht leicht sei, heutzutage neue Schulleiter zu finden. Er freute sich über den neuen Rektor und lobte seine hohe Sozialkompetenz und Menschenkenntnis. Er gab seine Zusage, die Schultoiletten zu Pfingsten zu erneuern und versprach dem neuen Schulleiter, dass er sich "auch künftig auf die Stadt verlassen" könne.

Stefan Schülli selbst fand in seiner Rede ehrliche Worte. Er sprach davon, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis für ihn als Lehrer nur auf Platz Sieben seiner Liste gestanden habe. Viel lieber wäre er, wie so viele Lehrer, nach Freiburg oder Konstanz gegangen. Aber als er die Schule besuchte, gefiel im sofort die Atmosphäre und das Miteinander. Auch er betonte in seiner Rede den Begriff des "Wohlfühlens". Hierfür zitierte er die WHO (Weltgesundheitsorganisation): "Die WHO hat erkannt, dass Wohlfühlen für die psychische und physische Gesundheit eines Menschen unglaublich wichtig ist und ihr daher mehr Raum eingeräumt werden sollte".